Wesley, do Internacional analisa Gre-Nal: ‘Jogar como se fosse nosso último jogo’

Atacante marcou gol decisivo em vitória contra o Corinthians, e afirma que time precisa repetir acertos para sair vitorioso do clássico

O atacante Wesley, protagonista na vitória do Internacional sobre o Corinthians na última quarta-feira (19), revelou sua perspectiva sobre o momento atual do Colorado e suas expectativas para o clássico Gre-Nal, de número 442, e o segundo em 2024.

Wesley, aliás, afirmou que os jogadores do Internacional devem encarar o clássico como se fosse o último jogo. O confronto será realizado no Estádio Couto Pereira, neste sábado (22), às 18h30 (de Brasília).

“Devemos jogar como se fosse nosso último jogo. Estamos disputando o Brasileirão ponto a ponto, buscando nos aproximar do pelotão de frente e manter nossa sequência de vitórias”, comentou Wesley sobre o Gre-Nal. O jogador também falou sobre a importância do resultado positivo diante do Corinthians.