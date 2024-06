Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Vasco e São Paulo duelam neste sábado (22), às 21h30, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tenta se recuperar na competição após perder três dos últimos quatro jogos e entrar na zona de rebaixamento. Já o Tricolor Paulista também não vive bom momento, já que não vence há três partidas e viu a invencibilidade de Zubeldía cair no último embate contra o Cuiabá.

Como chega o Vasco

A mudança mais drástica no Vasco deve ser no banco de reservas. Afinal, o clube demitiu Álvaro Pacheco nos últimos dias e está sem treinador. Assim, Renato Paiva deve comandar a equipe enquanto um novo comandante não é anunciado. No elenco, o Cruz-Maltino não contará com os volantes Zé Gabriel e Galdames, além do lateral-esquerdo Victor Luís, todos suspensos. Em contrapartida, Vegetti volta após cumprir suspensão. Além disso, é possível que Lucas Piton retorne ao time, enquanto Matheus Carvalho e Sforza assumam as vagas do meio-campo. Por fim, Paulinho, Jair, Praxedes e Payet seguem no departamento médico.

Como chega o São Paulo

Já no Tricolor Paulista, o técnico Luis Zubeldía terá uma importante ausência. Afinal, Alisson recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Assim, Galoppo e Luiz Gustavo devem formar o meio de campo do São Paulo. Além disso, o treinador não terá Rafael, Ferraresi e Bobadilla, com suas seleções para a disputa da Copa América e Pablo Maia e Rafinha no departamento médico. Contudo, o São Paulo tem boas notícias. Rodrigo Nestor e Lucas Moura devem voltar ao time titular após serem preservados contra o Cuiabá. Além disso, Alan Franco está recuperado de lesão muscular e também deve começar a partida.

VASCO X SÃO PAULO

Brasileirão-2024 – 11ª rodada

Data e horário: 22/6/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), JP e Payet; Adson, Rossi e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Alan Franco, Arboleda e Welington; Luiz Gustavo, Galoppo, Lucas Moura, Luciano e Rodrigo Nestor; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Luis Carlos da Franca Costa (RN)

VAR: Charly Wendy Straub Derreti (Fifa-SC)