Vasco tenta repatriar o atacante Talles Magno

O Vasco segue de olho no retorno de mais um “cria” da base. O Cruz-Maltino fez consulta pelo atacante Talles Magno, do New Yok City FC, da MLS. O presidente do clube carioca, Pedrinho, quer entender as bases de uma possível negociação. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

No entanto, o Vasco terá dificuldade para contratar o jogador. O primeiro é que, enquanto o clube americano tem interesse em empréstimo com o pagamento de 100% do seu salário, o Grupo City, que controla o time americano, tem interesse em vender o jovem de 21 anos.

Inclusive, Talles Magno não esconde o interesse de permanecer no exterior. Embora o atacante não elimine as chances de retornar ao Brasil, isso só deve acontecer se não houver boas propostas de clubes de fora do país, seja da MLS ou da Europa.