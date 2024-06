Vasco e Ramón Díaz se aproximam de acerto por retorno

O Vasco está perto de fechar o retorno do técnico Ramón Díaz. De acordo com informações com o “ge”, o argentino deseja voltar a comandar a equipe de São Januário, e o nome do treinador também é visto com prioridade por Pedrinho, presidente do Cruz-Maltino.

Pedrinho deseja alguém que já conheça o elenco e o futebol brasileiro. A diretoria entende que o novo técnico precisará ter impacto imediato sobre a equipe, que não vence no Brasileirão desde o dia 12 de maio.