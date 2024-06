Vagner Love se despede do Atlético-GO e acerta com o Avaí

Atacante de 40 anos tinha contrato com o Dragão até o fim da atual temporada; pelo Rubro-Negro, disputou 25 jogos e anotou sete gols

No mesmo dia em que informou a saída do técnico Jair Ventura, o Atlético-GO comunicou a transferência de Vagner Love para o Avaí. Em nota, o clube goiano citou a relação sadia entre as diretorias, o que foi decisivo para o sucesso na negociação.

O jogador de 40 anos, que tinha contrato com o Dragão até o fim da atual temporada, chegou à Goiânia no começo de 2024 após defender o Sport em 2023. Ele disputou 25 partidas, com sete gols e duas assistências.

Na Série B, Love chega para se juntar a um elenco em boa fase. Afinal, O Leão é o vice-líder do campeonato, com os mesmos 21 pontos do líder América-MG, pelo critério de saldo de gols.