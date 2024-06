Tozza: Vitória de campeão do Flamengo, um time que não aceita tropeçar

Colunista do J10 analisa a performance do Flamengo no 2 a 1 sobre o Bahia que levou o time, esfacelado, à liderança da Série A

Colunista do Jogada10, Tozza analisa a vitória do Flamengo sobre o Bahia, por 2 a 1, mesmo com muitos reservas, mas repetindo a base desta fase de jogos durante a Copa América. Com a conquista sete pontos em nove possíveis e mesmo dilacerado o Fla mostra a sua força. Para Tozza, a vitória é maiúscula, pois o Bahia jogou muita bola e o Fla, mesmo cansado na reta final buscou a vitória, que saiu com um gol de Davids Luiz nos acrécimos00. Agora, ele espera a mesma atitude na próxima partida, contra o Fluminense.

“E que a gante vença o Fluminense. E se seguirmos com bons resultados nesta fase de Copa América com mujitos desfalques, segura que eu quero ver “. Veja abaixo a coluna do Tozza: