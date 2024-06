Torcida do Corinthians protesta contra Augusto Mello: ‘Acabou a farra’

A revolta da torcida do Corinthians teve mais um episódio nesta sexta-feira (21), no Parque São Jorge. O alvo principal foi o presidente do clube, Augusto Mello. Gritos de “Acabou a farra” ecoaram entre os torcedores.

O grupo evitou criticar os jogadores e também o técnico António Oliveira. As mensagens focaram nas promessas de campanha não cumpridas por Mello. Desse modo, alguns membros da torcida organizada foram convidados pelo dirigente para uma conversa particular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estou aqui para dar a cara a tapa, não tenho medo. Nenhum presidente nunca fez isso. A gente sabe que isso aqui está destruído, estou largando minha família e tudo por isso. Sempre dou satisfação, tenho reunião com as torcidas todos os meses. Isso aqui está destruído, mas estamos aqui para consertar, sou torcedor como vocês”, disse Augusto Mello após sair da sede administrativa do Corinthians.