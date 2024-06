Torcedores do Santos criticam possível contratação de Paulo Bracks

Paulo Bracks iniciou sua carreira no América-MG, passou depois por Internacional e Vasco. Está sem clube desde dezembro de 2023

O Santos busca um novo profissional para os bastidores do futebol. E o nome de Paulo Bracks, que passou por América-MG, Internacional e Vasco, é o mais cotado.

No entanto, a torcida do Peixe reagiu nas redes sociais. Os torcedores reclamaram bastante com o presidente Marcelo Teixeira.