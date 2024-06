Torcedor do Vasco joga sal grosso no muro de São Januário; veja vídeo

A torcida do Vasco, apesar do péssimo momento vivido nos últimos anos, não perde o bom humor. E, por que não, a esperança. Nesta sexta-feira (21), véspera do jogo contra o São Paulo, um torcedor jogou sal grosso no muro do estádio São Januário, palco da partida em questão e casa vascaína.

O vídeo, como não podia deixar de ser, viralizou (veja ao fim da matéria) entre os torcedores. O sal grosso é visto no popular como uma espécie de amuleto, que afasta o azar, a inveja e o mau-olhado. Para os supersticiosos, um prato cheio.

