Surpresas e decepções no Brasileiro

O Campeonato Brasileiro chegou à décima rodada com os favoritos Flamengo e Palmeiras brigando no alto da tabela. Botafogo e Bahia, que também estão no pelotão de frente, não são surpresas devido aos altos investimentos. No G4, o Athletico-PR é outro clube com um trabalho relevante nos últimos anos. A boa novidade é, então, a campanha do Cruzeiro, em sexto.

Chama a atenção negativamente a décima posição do Atlético-MG, dono de elenco dos mais fortes da competição e que não vem conseguindo os resultados em campo. Assim, nos últimos dois jogos, mesmo considerando-se os vários desfalques, o Galo levou nada menos que oito gols. Injustificável.

No entanto, nada é mais decepcionante do que o desempenho do Fluminense, atual campeão da Libertadores da América. De candidato ao título, o time de Fernando Diniz é o lanterna do Brasileiro, com apenas uma vitória. E tem outros gigantes como companheiros de Z-4: Grêmio, Vasco e Corinthians, todos, aliás, também donos de camisas pesadíssimas no futebol nacional.