Sport empata com Ceará e entra no G4 da Série B

Em confronto fraco tecnicamente, Ceará e Sport empataram sem gols nesta quinta-feira na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar disso, o resultado foi bom para o time pernambucano, que, inclusive, entrou no G-4 da competição com 19 pontos. O Vovô, entretanto, caiu para 10° com 16 pontos.

Ceará 0 x 0 Sport

O primeiro tempo não teve tantas emoções. Muitos passes errados dos dois lados, com posse de bola maior para os visitantes. Aliás, a melhor chance do jogo aconteceu nos acréscimos. Titi Ortiz, afinal, ficou cara a cara com Richard, que fez a defesa que salvou o Vovô de sair atrás ainda no primeiro tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na volta para a segunda etapa, o Ceará, inclusive, teve duas ótimas chances com Saulo Mineiro. Depois disso, o jogo, aliás, ficou morno e com poucas investidas. Somente aos 23 minutos, Pedro Martins arriscou de longe e obrigou Richard a fazer boa defesa. E ficou nisso.