São Paulo vai de invicto com Zubeldía para três jogos sem vitória

O São Paulo foi do céu ao inferno em poucos dias. Afinal, se a equipe ostentava 13 jogos de invencibilidade desde a chegada de Luis Zubeldía, com a derrota para o Cuiabá por 1 a 0, na última quarta-feira (19), o Tricolor chegou ao terceiro jogo sem vitória. Assim, liga um sinal de alerta.

A última vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi no início de junho, sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, no MorumBIS. Desde então, a equipe empatou duas vezes, contra Internacional e Corinthians, ambos fora de casa, além da derrota para o Cuiabá. A sequência frustrou os planos do Tricolor, que almejava brigar pela liderança do Brasileiro, mas, agora, viu outros adversários como Botafogo, Flamengo e Palmeiras se distanciarem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A queda de rendimento se passa, proincipalmente, pelos desfalques. Nos últimos três jogos, Zubeldía não contou com Rafael, Ferraresi e Bobadilla, que estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Além disso, outros dois titulares, Rafinha e Pablo Maia, estão no departamento médico e sem previsão de retorno. Assim, o treinador se vê obrigado a mexer no time.