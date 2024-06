São Paulo defende invencibilidade contra o Vasco

Neste sábado (22), o São Paulo encara o Vasco, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro do Tricolor, o duelo é importante para dar uma resposta, pois o revés para o Cuiabá não caiu bem dentro do elenco.

Além do revés dentro do MorumBIS, o São Paulo se distanciou da briga pela liderança do torneio. Sem vitória nos últimos três confrontos, o time despencou para o sétimo lugar e viu o Flamengo, atual líder, abrir seis pontos de vantagem (21 a 15).