Santos negocia a contratação do executivo Paulo Bracks

Dirigente está na Baixada Santista e vai se reunir com Marcelo Teixeira para possível cargo no Peixe. Seu último trabalho foi no Vasco

O Santos negocia a contratação do executivo de futebol Paulo Bracks. Com passagem pelo Vasco da Gama, o profissional chegaria para atuar como uma espécie de CEO, comandando as áreas importantes do clube. Assim, ele não atuaria no dia a dia do futebol, mas, sim, do clube como um todo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aliás, o executivo deve se reunir com o presidente Marcelo Teixeira nesta sexta-feira (21). Pela manhã, em entrevista coletiva, o mandatário falou que tem expectativas em contar com o profissional em breve. Assim. as negociações devem ganhar mais força nos próximos dias.