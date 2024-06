Rodrigo Caio é apresentado no Grêmio e abre o jogo sobre condição física

Zagueiro está sem atuar desde o momento que deixou o Flamengo no final de 2023, com ele também chegou oficialmente Jemerson, ex Galo Crédito: Jogada 10

O zagueiro Rodrigo Caio se apresentou oficialmente no Grêmio, nesta sexta-feira (21). Ele estava sem clube desde o momento que deixou o Flamengo no final de 2023. Aliás, o defensor chegou a ficar no banco de reservas na derrota do Tricolor para o Fortaleza, na última quarta, em jogo do Campeonato Brasileiro. E não parou por aí. Jemerson, também zagueiro, se apresentou com Rodrigo, mas, por ser uma negociação de meio de temporada, poderá estrear apenas no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A principal dúvida sobre Rodrigo Caio é em relação à condição física, e ele abordou o tema na entrevista coletiva durante sua apresentação.

“Estava pensando em fazer plástica se melhora (risos). Tive uma lesão com 15 anos, uma fratura na patela. Desde então, minha patela é assim. Parece mais inchada. Tive que me contentar, porque não tinha muito o que fazer. Com o passar dos anos, vai ficando mais deformada. Nosso corpo reage dessa forma. Me adaptei a isso, meu corpo também. Por isso jogo até hoje”, explicou Rodrigo Caio. Rodrigo não atua desde 2023, mas garante estar bem para ajudar o Grêmio de Renato Gaúcho. Diferentemente de Caio, o defensor Jemerson vinha atuando pelo Galo, ambiente em que viveu altos e baixos no clube mineiro. Jemerson, aliás, falou justamente sobre as críticas que recebeu em seu antigo clube e lembrou que sempre esteve atuando, mesmo com mudanças de treinadores.