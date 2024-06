Raphael Veiga quebra marca negativa na temporada

Antes do Bragantino, Raphael Veiga atravessava um jejum de oito jogos sem marcar com a camisa do Palmeiras

Na noite da última quinta-feira (21), o Palmeiras derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e entrou na briga pela liderança do torneio. Um dos gols do Verdão saíram através de Raphael Veiga, o meia-armador que é querido por Abel Ferreira.

Criticado pela torcida durante a má fase do time, o camisa 23 parece ter se reencontrado com o bom futebol. A consolidação veio diante do Massa Bruta com um belo gol no passe de Estêvão. Da marca do pênalti, ele mirou o ângulo e venceu o goleiro Cleiton.