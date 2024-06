Peru e Chile empatam num Clássico do Pacífico decepcionante

Seleções arquirrivais lutam muito, mas mostram futebol pobre e com poucas finalizações. No fim, 0 a 0 pelo Grupo A da Copa América

Peru e Chile fizeram na noite desta sexta-feira (21/6), o Clássico do Pacífico, uma das maiores rivalidades históricas do futebol. Era um jogo importantíssimo do Grupo B da Eurocopa. Afinal, o duelo no AT&T Stadium, em Dallas, na teoria, poderia definir, para o vencedor, uma das duas vagas do grupo às quartas. Afinal, tudo indica que a Argentina, favoritaça, vai abocanhar uma delas. Mas o que se viu foi um jogo fraco tecnicamente, embora não tenha faltado luta e vontade. O Chile, mais técnico, viveu de alguns lampejos. O Peru encaixou um ou outro ataque, sem sucesso. No fim, 0 a 0.

O grupo se completa com Argentina e Canadá. Os argentinos, atuais campeões mundiais e da Copa América levaram a melhor, vencendo por 2 a 0. Assim, lideram com três pontos.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos deixaram muito a desejar. O Chile teve bom toque de bola, mas pouca efetividade na finalização. A única chance que teve foi aos 15. Dávila cruzou para Alexis Sánchez (o veterano que brilha na Inter de Milão), na pequena área e desmarcado, chutar por cima do gol de Gallese. Não dá pra perder goi assim!, o Peru praticamente só atacava com Advíncula, jogando como ala pela esquerda. Porém, quando a fera do Boca Juniors saiu machucado aos 33 minutos, mal conseguira trocar passes. Assim teve uma única chance. Uma falta em chuveirinho cobrada por Pena que o zagueiro Araújo cabeceou e Bravo defendeu.