Paulo Bracks relembra passagem pelo Vasco e faz revelação

Ex-diretor de futebol do Vasco, Paulo Bracks revelou que já foi procurado por vários jogadores do elenco para falar sobre a situação atual do clube. Fora de São Januário desde dezembro de 2023, ele também falou sobre como manuseou o dinheiro da SAF enquanto ocupava o cargo.

As declarações foram divulgadas nesta sexta-feira (21) pelo portal “Transfermarkt”. Bracks afirma que participava do dia a dia do clube, revelando, inclusive, que foi a todos os jogos no período no Vasco.

LEIA MAIS: Torcedor do Vasco joga sal grosso no muro de São Januário; veja vídeo