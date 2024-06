Pai de Neymar reata namoro com mãe de ‘parça’ do jogador

Neymar Pai e Mariane deram um tempo na relação após uma crise na virada do ano e, inclusive, pararam de se seguir nas redes sociais. À época, Bernardi compartilhou uma indireta ao empresário no Instagram:

O relacionamento com Mariane Bernardi é o primeiro de Neymar Pai desde o fim do casamento com Nadine Gonçalves, em 2016. Agora juntos, o empresário presenteou a amada com um buquê de flores no dia dos namorados: “Você me completa”, se declarou a mulher em inglês.

Quem é Mariene Bernardi

Conhecida como ‘Neydrasta’, Mariane, de 45 anos, é natural de Santa Catarina. Ela é mãe de Andrei Bernardi, um dos parças de Neymar Júnior.

Bernardi, no entanto, é mais discreta e tenta se manter longe dos holofotes. Não á toa, seu perfil no Instagram, com quase 47 mil seguidores, é privado. Sabe-se que Mariane é religiosa e faz questão de manifestar sua fé na bio das redes sociais: “Guiada e protegida por Deus”.