Nomes da Argentina detonam gramado na abertura da Copa América

O resultado final para a Argentina, na estreia da Copa América, foi de vitória contra o Canadá por 2 a 0. Porém, não se pode dizer que os jogadores da Albiceleste saíram plenamente satisfeitos de campo. Em especial, por conta das condições do gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Na avaliação do goleiro Emiliano Martínez e também do zagueiro Cristian Romero, a bola quicava muito no piso que abrigou a partida de abertura do torneio continental. Algo que, consequentemente, dificultava com que os sul-americanos pudessem implementar seu estilo de jogo.