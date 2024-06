Narradora da Globo dá invertida em torcedor do Corinthians: ‘Me esquece’

A narradora Renata Silveira estava encarregada do jogo entre Cruzeiro e Fluminense e não trabalhou na transmissão da partida do Corinthians

“Não sei o que foi pior hoje, o time do Corinthians ou a narração da Renata”, publicou o internauta, que ainda marcou o perdil da jornalista no “X”, antigo Twitter.

A narradora Renata Silveira, da Globo e do SporTV, deu uma invertida em um torcedor do Corinthians que reclamou da voz da profissional durante jogo do Timão pelo campeonato brasileiro. Contudo, Renata não trabalhou na partida em questão.

Diante da vergonha alheia, o torcedor apagou a publicação, não antes de sofrer com o deboche de outros internautas que apontaram machismo e misoginia do torcedor.

“A galera nem disfarça mais a misoginia”, opinou outro.

“O boboca deletou o post e trancou a conta. Na próxima narração, manda um abraço para ele, Renata”, ironizou um terceiro.

No mesmo horário da partida do Corinthians, a narradora Renata Silveira estava encarregada do jogo entre Cruzeiro e Fluminense. A partida entre Corinthians e Internacional foi narrada por Natália Lara no Premiere (provavelmente sendo essa o alvo do torcedor), enquanto Gustavo Villani narrou a partida na Globo.

