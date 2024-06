México x Jamaica: onde assistir, escalações, arbitragem

Mexicanos enfrentam velhos fregueses e esperam começar bem a campanha no Grupo B da Copa Ampérica. Mas jamaicanos têm sua arma Crédito: Jogada 10

Neste sábado (22/6), às 22h (de Brasília), no NGR Stadium, em Houston, no Texas, jogam México e Jamaica. O jogo fechará a primeira rodada do Grupo B da Copa América, o mais equilibrado da competição. Os mexicanos perderam seus dois últimos amistosos, para Uruguai e Brasil, mas são muito favoritos. Afinal, a Jamaica é um fregûes histórico. Em 28 jogos, o selecionado do México venceu 20, empatou três e perdeu cinco. O Grupo B também conta com Equador e Venezuela, que também se enfrentam neste sábado. Mas às 19h (de Brasília). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja aqui o Raio X do Grupo B da Copa América

Onde assistir O canal SporTV transmite a partir das 22h (de Brasília). Como está o México Apesar do favoritismo, o México entra em campo sob pressão. Afinal, vem de resultados negativos (Uruguai 4 a 0; Brasil 3 a 2). Contudo, o treinador Jaime Lozano disse que aproveitou estes dois jogos e os treinos para corrigir as falhas que observou na equipe. E que o torcedor terá uma surpresa positiva diante dos jamaicanos. “Tivemos pouco tempo para trabalhar, assim como as demais seleções. Por isso, mais do que pensar nos resultados, o que eu queria era focar pontos importantes nos jogos contra Uruguai e Brasil”, disse Lozano que tem duas dúvidas no meio de campo. Sánchez e Álvarez brigam por vagas com Pineda e Alvarado.