Messi atinge recorde na Copa América após estreia da Argentina

Craque supera chileno Sergio Livingstone e, agora, é o jogador com mais partidas na história do torneio continental, ao entrar 35 vezes em campo Crédito: Jogada 10

Após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre o Canadá, Lionel Messi atingiu recorde histórico na Copa América. Afinal, o craque se tornou o jogador com mais partidas pela competição continental. Em campo, a seleção albiceleste, atual campeã do mundo, estreou na noite desta quinta-feira(20), nos Estados Unidos, com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dessa forma, o jogador agora soma 35 jogos, em sete edições diferentes, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 e 2024. Nesse sentido, ele superou uma marca que já durava 71 anos e pertencia ao goleiro chileno Sergio Livingstone, que fez 34 partidas ao longo das edições de 1941, 1942. 1945, 1947, 1949, 1953.

“Não sou de mirar essas coisas dos recordes. Simplesmente agradecido e disfrutando de estar mais uma vez na Copa América, em uma competição oficial com a seleção”, disse o camisa 10 ao jornal argentino “Olé”. Reclamação do estado do gramado Messi foi um dos jogadores da Argentina que reclamaram do gramado do Mercedes-Benz Stadium, assim como Cristian Romero e Dibu Martínez. De acordo com o goleiro, por exemplo, parece que “colocaram pedaços de grama em cima de um sintético e parecia um trampolim toda vez que recebíamos a bola”. “Me senti bem fisicamente. Estava pesado, o campo tampouco ajudou muito, mas o time teve um desgaste físico importante. Assim, agora temos um par de dias para descansar e nos preparar para o jogo contra o Chile, que vai ser muito complicado também” analisou.