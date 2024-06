Mbappé notifica PSG e cobra R$ 581 milhões atrasados

A saída de Kylian Mbappé do PSG ainda causa rusgas na relação. De acordo com o jornal “L’Équipe”, o atacante notificou o clube francês exigindo o pagamento de 100 milhões de euros (R$ 581 milhões), referentes a salários e bônus em atraso. O agora jogador do Real Madrid não teria recebido os vencimentos de abril e maio.

Segundo a publicação, Mbappé encaminhou a notificação por meio da Liga Profissional de Futebol (LFP). O jogador reivindica, ainda, o pagamento de algumas bonificações, como a recompensa prevista em contrato pela permanência dele no PSG em 2022, quando estendeu seu vínculo com o clube.