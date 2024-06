Mário Bittencourt só demitiu três técnicos enquanto presidente do Fluminense

Em má fase na temporada, o Fluminense vê o técnico Fernando Diniz cada vez mais pressionado por bons resultados. Mas, apesar das reclamações da torcida, que pediram a saída do treinador em protestos na sede das Laranjeiras, na última quinta-feira (20), ele segue com moral com o presidente Mário Bittencourt.

Afinal, o mandatário Tricolor ainda deposita confiança em Diniz (que tem contrato até o fim de 2025), mesmo com o time na lanterna do Brasileirão. Bittencourt é conhecido por não ser fã de demissão de treinadores. E isso aconteceu apenas três vezes desde que virou presidente, em 2019.

