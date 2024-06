Marcelo Teixeira cogita ir à Justiça contra Juventus por Kaio Jorge

O Santos cogita ir à justiça contra a Juventus, da Itália, por conta da venda do atacante Kaio Jorge, para o Cruzeiro. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, o presidente Marcelo Teixeira ameaçou processar os italianos por conta de uma cláusula de preferência no acordo que selou a venda do jogador em 2021.

“ O Cruzeiro não tem nada a ver com isso. A celebração do contrato é entre Santos e Juventus. Com a preferência, o Santos tem que ter a comunicação antecipada. Infelizmente, num contrato mal feito, nós deveríamos ter multa neste contrato. O Santos não tem essa multa. Mas, mesmo assim, o Santos estuda a possibilidade de perdas e danos “, completou.

A carreira de Kaio Jorge antes do Cruzeiro

Kaio Jorge surgiu na base do Santos. Aliás, seu primeiro jogo pelo profissional foi em 2018. No ano seguinte, firmou-se no time principal, com sete partidas disputadas. No entanto, foi em 2020 que despontou para o futebol, entrando em campo 48 vezes e marcando nove gols pelo Peixe. Dessa maneira, despertou o interesse de times europeus. Atuou por seis meses no Santos em 2021 (com mais oito gols em 28 compromissos) até se transferir para a Juventus.

Em 2021/22, Kaio Jorge desembarcou em Turim como uma grande promessa do futebol brasileiro. Começou a atuar pelo sub-23 da equipe italiana, com dois jogos e um gol marcado.

Contudo, após sofrer com lesões graves na Juventus e atuar em apenas 11 partidas em dois anos (sem balançar as redes), acabou emprestado ao Frosinone em 2023/24, porém acabou rebaixado à Série B com a equipe. O desempenho, entretanto, também não foi expressivo, com apenas três gols e uma assistência em 22 partidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.