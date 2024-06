Integrantes de organizada do Vasco cobram Pedrinho em hotel

Integrantes de uma torcida organizada do Vasco foram na noite desta sexta-feira ao hotel em que o time se concentra, na Barra da Tijuca. Eles protestaram contra o mau desempenho da equipe e tiveram uma conversa de 18 minutos com o presidente do clube, Pedrinho.

Em conversa, os torcedores exigem o afastamento de alguns jogadores, entre eles os zagueiros Léo e Maicon, o volante Galdames e o atacante Clayton. O presidente do Vasco ouviu as críticas, mas ponderou com os torcedores.

“Eu não posso expor as coisas que são feitas internamente. É por respeito a vocês, à minha função e aos atletas. O que eu tenho que fazer eu faço internamente. O que peço a vocês é que amanhã tem um jogo importante, a gente precisa ganhar. Sei que vocês vão fazer o papel de vocês, vocês enchem qualquer lugar. Vocês já tiveram algumas atitudes ontem. Daqui a pouco faltam 24 horas para o jogo. As decisões vão ser tomadas internamente. (…) Não vou fazer isso, como vou afastar jogador?”, afirmou.