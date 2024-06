Holanda e França fazem jogo equilibrado e ficam no primeiro empate sem gols da Euro 2024

Partida é animada, com chances desperdiçadas, gol polêmico anulado, mas equipes não saem do zero e encaminham classificação

Dessa maneira, as equipes chegaram aos quatro pontos no Grupo D e encaminharam a classificação para as oitavas de final da Euro. Por outro lado, a Áustria corre por fora e aparece na terceira posição, com três pontos, enquanto a Polônia é a lanterna, com zero.

Holanda e França protagonizaram, nesta sexta-feira (21), o primeiro empate sem gols da Eurocopa 2024. As equipes fizeram um jogo animado na Red Bull Arena, em Leipzig, com chances desperdiçadas, gol polêmico anulado e um duelo equilibrado pela segunda rodada do Grupo D. Mbappé , que teve uma fratura no nariz na partida de estreia, permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos, sendo poupado pelo técnico Didier Deschamps.

O jogo

As seleções fizeram um bom primeiro tempo, onde o equilíbrio prevaleceu. Ambas as equipes buscaram o ataque, mas não estavam com a pontaria em dia. No entanto, a França teve mais posse de bola e desperdiçou a melhor oportunidade da primeira etapa no lance em que Rabiot ficou cara a cara com o goleiro, mas optou em tentar o passe para Griezmann, que não conseguiu finalizar. Por outro lado, a Holanda parou em boas defesas de Maignan.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. A França manteve a posse de bola, mas ambas as equipes criaram oportunidades. Em uma delas, Griezmann desperdiçou uma chance livre na pequena área, defendida pelo goleiro holandês. Mas, a resposta da Holanda foi rápida e balançou a rede com Xavi Simons. No entanto, o gol polêmico acabou sendo anulado. Mesmo sem valer, o gol animou os holandeses, que conseguiram equilibrar o jogo e foi superior na reta final. Contudo, o placar zerado prevaleceu até o fim.