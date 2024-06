Grêmio x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor e Colorado fazem clássico, neste sábado, no Couto Pereira, às 17h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ao todo, os dois clubes já se enfrentaram 441 vezes, sendo que a vantagem é do Internacional, que já venceu 162 vezes. Por sua vez, o Grêmio venceu 141 jogos e aconteceram ainda 138 empates. No último jogo entre eles, válido pelo Campeonato Gaúcho deste ano, a equipe colorada venceu por 3 a 2.

Ainda sem poderem atuar em Porto Alegre, Grêmio e Internacional fazem o clássico gaúcho neste sábado (22), às 17h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está no meio da tabela e sonha com o G4, enquanto o Tricolor quer deixar a zona de rebaixamento.

Além disso, o time não poderá contar com o meio-campo Pepê para o jogo, expulso ainda no 1º tempo contra o Fortaleza. Por outro lado, terá a volta do atacante Everton Galdino, exatamente por já ter cumprido suspensão. Os volantes Carballo e Du Queiroz jogaram pendurados a última partida, mas não foram advertidos e estarão à disposição para o Gre-Nal. Além deles, o Tricolor possui 8 desfalques, entre lesões e convocações à Copa América.

Como chega o Internacional

O Internacional, aliás, voltou a vencer em seu último jogo, quando conseguiu superar o Corinthians, jogando no Orlando Scarpelli. Até então, a equipe estava com dois jogos sem vitórias. Inclusive, o Inter busca as primeiras posições do Brasileirão.

Além disso, o técnico Eduardo Coudet, inclusive, conta com boa notícia. O zagueiro Vitão volta após cumprir suspensão contra o Corinthians. Quatro jogadores que estavam pendurados passaram ilesos e estarão à disposição no Gre-Nal: Wesley, Bustos, Fernando e Alario.