Global fecha conta no Twitter: ‘Apenas Instagram’

Após problemas com seguidores, a narradora Renata Silveira esclareceu que vai permanecer apenas com a conta no Instagram Crédito: Marcelo Caitano

O X (Twitter) já foi considerado uma rede social do ódio. E uma global entendeu isso e decidiu largar sua conta e ficar apenas com o Instagram. A decisão, afinal, foi divulgada nesta sexta-feira (21). O motivo não foi completamente explicado, mas é possível imaginar. A narradora Renata Silveira, portanto, está fora do Twitter. Ela explicou que seguirá interagindo com o público no Instagram, mas não quer mais permanecer no X.