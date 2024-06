Geórgia x República Tcheca: onde assistir, escalações e arbitragem

As duas seleções perderam seus jogos na primeira rodada do Grupo F. Assim, buscam os primeiros pontos para seguirem vivas na Euro

Geórgia e República Tcheca se enfrentam neste sábado (21/6), às 10h (de Brasília) no Volksparkstadium, em Hamburgo, na Alemanha. O jogo é pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa. Enquanto a Geórgia começou com derrota para a Turquia, os tchecos, apesar do bom jogo contra Portugal, também sairam com derrota. Assim, estas duas seleções precisam da vitória para seguirem com boas possibilidades de classificação para a oitavas de final.

Também neste sábado jogam os líderes Portugal e Turquia. Quem vencer, garante antecipadamente a vaga para a próxima fase da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 10h (de Brasília).