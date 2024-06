Gatito pode estar de malas prontas para deixar o Botafogo

Reserva de John, o goleiro Gatito pode encerrar sua trajetória no Botafogo mais cedo do que o previsto. É o que informa, nesta sexta-feira (21), o “Canal do TF”.

Gatito tem contrato com o Botafogo até dezembro. Sendo assim, a partir de 1º de julho, pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça no fim do ano. As sondagens, porém, podem abreviar o ciclo do ídolo paraguaio no Mais Tradicional. Neste cenário, ele deixaria o Glorioso no próximo mês, na abertura da janela de transferências.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da procura de outros clubes por Gatito, o Botafogo e o estafe do jogador, por ora, não receberam nenhuma oferta oficial. Há quatro meses, o goleiro, aliás, entrou na mira do Internacional.