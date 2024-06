Gabriel Menino muda de função e se destaca no Palmeiras: ‘Vi vídeos do Lázaro’

O jogador Gabriel Menino, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, durante partida válida pela décima rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Crédito: CESAR GRECO

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (21), na Academia de Futebol, um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Foi o início da preparação para o duelo, também em casa, contra o Juventude, às 18h30 (de Brasília), no domingo. Os jogadores que foram titulares contra o Massa Bruta fizeram trabalho regenerativo. O restante do elenco, juntamente com garotos do Sub-20, disputou um trabalho coletivo em campo reduzido com dois tempos de 15 minutos e exercícios específicos para os setores ofensivo e defensivo em separado.

Contra o Bragantino, Gabriel Menino foi novamente titular, muito por conta da lesão de Lázaro. Dessa maneira, atuou em uma função diferente, aberto pelo lado esquerdo do campo. O jogador falou sobre as orientações que recebeu do técnico Abel Ferreira. “Confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo, né? É uma posição que eu nunca tinha feito aqui no Palmeiras, mas já tinha feito algumas vezes na base. E eu gosto muito porque eu fico bastante solto, nas costas do volante, tenho liberdade tanto para atacar quanto para defender. Então fica mais fácil, já estou acostumado a fazer isso. Foi um jogo que, graças a Deus, deu tudo certo e vou procurar evoluir para que a cada dia possa ter várias posições que eu esteja adaptado a fazer”, destacou. Abel ganha opção no Palmeiras Menino falou que soube que atuaria nesta função logo após a lesão do companheiro.