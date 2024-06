Fluminense terá retornos contra o Flamengo; veja provável escalação

Time ainda pode ter mudanças, já que preparação segue com treino neste sábado (22), véspera do duelo no Maracanã Crédito: Jogada 10

O Fluminense deverá contar com retornos importantes para o clássico contra o Flamengo, no domingo (23), no Maracanã. A equipe de Fernando Diniz treinou nesta sexta-feira (21) e já tem provável escalação. A preparação para o duelo, porém, ainda não se encerrou, já que o elenco ainda treinará neste sábado (22), véspera do encontro. Mas o trio que desfalcou por suspensão o Flu contra o Cruzeiro, na última quarta (19), volta a ficar à disposição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Após dez meses, Calegari, do Fluminense, volta a atuar: ‘Eternamente grato’