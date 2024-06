Flamengo terá volta de titular em clássico; veja provável escalação

Rubro-Negro enfrenta o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

O técnico Tite já começa a esboçar o time do Flamengo para o clássico contra o Fluminense. O comandante terá mais uma dor de cabeça após a lesão no quadril de Everton Cebolinha, mas ele também contará com o retorno do zagueiro Fabrício Bruno após cumprir suspensão.