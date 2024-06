Flamengo é procurado por seis clubes interessados em Hugo Souza

Goleiro se reapresenta ao Rubro-Negro no fim do mês após empréstimo ao Chaves, de Portugal, por uma temporada

Hugo Souza se reapresenta ao Flamengo no fim do mês, mas ainda sem qualquer resolução sobre o futuro. A permanência no clube que o revelou não é descartada, porém, o diretor Bruno Spindel revelou uma série de sondagens pelo goleiro desde o fim do vínculo com o Chaves (Portugal).

Após a vitória sobre o Bahia, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, abriu o jogo sobre a situação de Hugo Souza no clube. O dirigente revelou a sondagem de cerca de seis equipes – entre elas o Corinthians -, mas também admitiu a possibilidade de permanência do goleiro revelado no Ninho do Urubu.

“Tem muito sondagem, muita sondagem mesmo, mas sem uma proposta. Tem muito clube ligando interessado. Sei lá, uns seis clubes, mas a proposta no papel ainda não. A gente vai analisar. Acabou rebaixado (no Chaves), mas fez bons jogos lá. O jogo contra o Benfica, se não me engano, ele pegou três pênaltis. Acho que é por isso que os clubes têm ligado para entender a situação, mas ainda não enviaram proposta”, contou Spindel.