Flamengo confirma lesão de Everton Cebolinha, que pode ficar fora por até um mês

Com lesão no quadril direito, Cebolinha está fora do clássico com o Fluminense no domingo

O Flamengo comunicou, na tarde desta sexta-feira (21), que Everton Cebolinha sofreu uma lesão no quadril direito. Dessa forma, o atacante está fora do clássico com o Fluminense, no domingo. A expectativa é que o jogador se recupera do problema entre três a quatro semanas.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito após exames realizados nesta sexta-feira (21). O atacante seguirá tratamento no Departamento Médico do CT Ninho do Urubu”, publicou o Flamengo.