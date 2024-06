Ex-atacante da Seleção, Ronaldo Fenômeno surpreende fã em avião

Ex-atacante da pentacampeã mundial tem encontro com 'fã especial' e lhe presenteia em aeroporto. Atitude emocionou internautas Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno marcou época principalmente na Seleção Brasileira. Afinal, ele foi um dos principais jogadores da conquista do pentacampeonato mundial no Japão em 2002. Seu desempenho na Europa também o fez ganhar prestígio. Assim, o antigo centroavante ganhou fãs tanto no Brasil como no mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esta fama permite encontros icônicos entre o ex-jogador e alguns de seus admiradores. Um desses episódios viralizou na internet, nesta última semana. Um “fã especial”, Gui Gibertoni se emocionou ao descobrir que Ronaldo estava no mesmo avião que ele.

O ex-centroavante conheceu a história do admirador e lhe presenteou com uma camisa da Seleção na saída do voo. O irmão de Gui, Victor Gibertoni, que é triatleta, narrou a história. “Quem conhece o meu irmão especial Gui sabe do tanto que ele sempre amou o Ronaldo. Desde pequeno sempre foi o que ele mais gostou. Cabelo igual na Copa de 2002, inúmeros bonequinhos daqueles que vinham em campanhas de refrigerantes. No futebol, sempre usou a 9 pois dizia que era o Ronaldo, artilheiro e banheira (risos). Mas o ápice foi a balançada que deu pra gostar do Corinthians quando o Fenômeno chegou ao clube. Quem conhece sabe o tanto que ele é palmeirense, mas com ele a emoção sempre fala muito mais alto que a razão”, detalhou. “Com o Gui tem algumas coisas aleatórias que a gente não sabe o porquê ele gosta tanto, como kart, fogos, Castelo Rá-Tim-Bum, Camaro amarelo e Chaves. Mas ele gosta, e muito. Mas do Ronaldo, a gente sabe o porquê. Maior camisa 9 do mundo e último herói que a seleção brasileira teve até aqui. Superação e resiliência”, complementou.