Everton Ribeiro tem noite de homenagens em reencontro com o Flamengo

Família do jogador esteve presente no Maracanã e viu o capitão do Bahia ser ovacionado no estádio pela torcida rubro-negra Crédito: Jogada 10

A vitória do Flamengo diante do Bahia na noite de quinta-feira (20), no Maracanã, marcou o reencontro de Everton Ribeiro com o clube carioca. Afinal, o jogador, ídolo da torcida rubro-negro, enfrentou o Mais Querido pela primeira vez desde sua saída, no fim de 2023. A reportagem do Jogada10, que estava no estádio, registrou os melhores momentos desse reencontro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Chegada da família do jogador ao Maracanã Durante a sua vitoriosa passagem pelo Flamengo, Everton Ribeiro viveu o clube carioca intensamente. Dessa forma, viu seu filho mais velho, o Totói, se tornar um amuleto dos rubro-negros. Assim, os flamenguistas ficaram na expectativa pela ida jovem ao estádio. Vale lembrar que a criança cantou o hino do clube carioca em sua apresentação no Bahia.