Esposa de Everton Ribeiro manda recado à torcida do Flamengo nas redes sociais

Nem só de – um bom – futebol ficou marcado o confronto entre Flamengo e Bahia na última quinta-feira (20), no Maracanã. A noite também ficará eternizada na memória de Everton Ribeiro e Marília Nery pelas homenagens recebidas nas arquibancadas do estádio. Não à toa, o casal fez questão de ir às redes sociais para agradecer todo reconhecimento e carinho dos rubro-negros.

Marília Nery, esposa do meia, não escondeu a emoção ao recordar todas homenagens à família – desde Everton Ribeiro aos filhos do casal, Guto e Totói. Xodós da torcida durante a passagem do jogador pelo Flamengo, as crianças estamparam bandeirões nas arquibancadas do Maracanã na noite da última quinta-feira. Ela também esteve presente no tributo.

“Gente, ainda processando o que foi viver aquilo ontem. Como sabem, não tivemos a chance de despedida no Maracanã, então foi muito emocionante ver todo carinho vindo exclusivamente da torcida destinado não só ao Everton Ribeiro, que merece todas homenagens, mas a nós como família. Obrigada, de coração. Foi muito especial”, e prosseguiu: