Endrick demonstra cautela por titularidade: ‘Vou dar a minha vida pelo Brasil’

O atacante da Seleção citou a sua passagem com o Abel Ferreira no Palmeiras para explicar a forma como vê a disputa pela vaga no time titular

Grande promessa do futebol brasileiro, Endrick vive a expectativa de, cada vez mais, conquistar o seu espaço na Seleção Brasileira. O jovem, no entanto, procura manter a cautela quando é questionado sobre a titularidade com a Amarelinha. Nesta sexta-feira (21), em coletiva de imprensa, ele voltou a abordar o tema. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu quero jogar, de meia, de atacante. Eu quero jogar. Na posição em que ele (Dorival Júnior) ver que eu possa ajudar o Brasil. A gente conversa todos os dias, seja no almoço, quando ele vai cumprimentar todos os atletas, ou no treino, quando acaba o treino e ele vai trocar uma resenha com a gente. Fico muito feliz de estar aqui dentro. São jogadores espetaculares. Se vê pelos atacantes que estão aqui, que são de alto nível”, iniciou.