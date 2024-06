Derrota para o Vitória decreta marca que não acontecia com o Atlético há 13 anos

A última vez que aconteceu isso foi – curiosamente – também em junho, mas de 2011. Na época, o Galo foi derrotado pelo Flamengo por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Cinco dias depois, na Arena do Jacaré – onde o Galo mandava os jogos na época por causa das obras para a Copa do Mundo no Mineirão e Independência -, o Internacional fez 4 a 0.

Na ocasião, os jogos foram pela sexta e sétima rodadas do Campeonato Brasileiro daquele ano. O treinador, aliás, era Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira. O Galo sofreu naquela temporada e se livrou do rebaixamento somente na penúltima rodada. A última, aliás, foi desastrosa, com a histórica derrota para o Cruzeiro por 6 a 1.

Nos anos seguintes, todavia, o Atlético passou a se planejar melhor e conquistou Copa Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014 e 2021) e Campeonato Brasileiro (2021).