Demissão de Jair Ventura mobiliza redes sociais; veja repercussão

Atlético-GO oficializou a demissão do treinador no início da tarde desta sexta-feira (21), após 50 jogos à frente do clube

O nome de Jair Ventura entrou nos ‘assuntos do momento’ do X, antigo Twitter, cerca de 30 minutos após sua saída do Atlético-GO. A demissão do treinador foi oficializada pelo clube goiano no início da tarde desta sexta-feira (21) por meio de um comunicado nas redes sociais.

A repercussão da saída de Jair Ventura se deu por diversos motivos. O primeiro deles, evidentemente, pela polêmica na decisão do Atlético-GO – que dividiu opiniões entre torcedores e analistas. Mas não demorou muito para o nome do técnico ser vinculado ao Vasco da Gama. Cruzmaltinos debateram a possibilidade do comandante substituir Álvaro Pacheco, demitido do clube na última quinta-feira (20).

