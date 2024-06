David Luiz relembra momentos com Hugo no Flamengo; goleiro responde e enaltece o zagueiro

Zagueiro experiente do Flamengo, David Luiz detalhou conversas com Hugo para ajudá-lo a se reencontrar no time carioca

Herói da vitória do Flamengo contra o Bahia, no Maracanã, David Luiz deu mais um relato emocionante na zona mista do estádio. Dessa vez, o zagueiro rubro-negro relembrou momentos que teve com o goleiro Hugo Souza, que retorno de empréstimo, no clube carioca.

David citou que, quando conheceu Hugo, o goleiro “brigava até com a sombra”. Assim, ele detalhou as conversas que teve com ele para ajudá-lo.