Cuiabá x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes vão entrar em campo neste sábado, em jogo do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. o time do Mato Grosso vem bem na tabela

O Cuiabá e o Atlético-GO duelam neste sábado (22), às 18h30, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Mato Grosso vem em recuperação, somando três vitórias nos últimos cinco jogos. Por outro lado, o Dragão, mesmo fora do Z4, demitiu o técnico Jair Ventura nesta sexta-feira.

Onde assistir:

A partida terá transmissão pelo canal Premiere.

Como chega o Cuiabá

Embalado pela vitória no Morumbi contra o São Paulo, o Cuiabá agora joga em casa para se manter distante do Z4. O time tem o melhor ataque dos últimos quatro jogos, com 12 gols. No mesmo período, Flamengo e Palmeiras marcaram 11 gols. O Cuiabá ocupa o 13º lugar, com 10 pontos em 10 rodadas.