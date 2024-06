Cruzeiro acerta com Sassuolo, e Matheus Henrique é aguardado em Belo Horizonte

O Cruzeiro acertou com o Sassuolo, da Itália, a contratação do volante Matheus Henrique. O negócio, afinal, foi sacramentado em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (21). Ele chega a Belo Horizonte na próxima semana para realização de exames médicos e assinatura de contrato.

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, está na Itália. Foi importante o deslocamento do dirigente para conseguir acertar a contratação do volante. O cartola conseguiu fechar os valores para compra dos direitos econômicos do atleta.