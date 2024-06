Criciúma x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de deixar escapar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, ainda com um número considerável de desfalques, volta a campo para desafiar um embalado Criciúma, no sul do país. A bola rola, então, neste sábado (22), no Heriberto Hulse, às 16h (horário de Brasília), pela 11ª rodada desta edição da competição nacional. A partida abre a próxima jornada.

Como chega o Criciúma?

Em recuperação na tabela e com dois compromissos a menos no Brasileirão, o Criciúma ainda olha para a parte baixa da classificação graças à sequência de cinco derrotas consecutivas. No momento, soma nove pontos, e está em 14º lugar. No entanto, vem de um resultado alvissareiro. Afinal, virou sobre o Atlético-GO por 2 a 1, em Goiânia. fora de casa.

Atacante francês, Bolasie é o grande nome do Tigre. Em boa fase, nesta semana, ele arrumou tempo até para relaxar um pouco diante da maratona de jogos. Caíke, seu parceiro de ataque, é outro que merece atenção no gramado do Majestoso.