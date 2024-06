CRB x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (22), CRB e Guarani medem forças pela 12ª rodada da Série B. O duelo ocorre no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, a partir das 17h (de Brasília). O jogo é considerado um verdadeiro duelo dos desesperados, pois ambos estão na zona de rebaixamento. Enquanto o Galo é o 18º, com nove pontos, o Bugre está na lanterna, com sete pontos.

Como chega o CRB

Logo depois de ficar com o vice-campeonato da Copa do Nordeste, o CRB tem a missão de recuperar o seu posto na Série B e fugir o mais rápido possível do Z-4. A diretoria do clube alagoano cobra o elenco e espera um triunfo para afastar a má fase. Na escalação, o técnico Daniel Paulista irá promover o retorno de três jogadores. No setor defensivo, Gustavo Henrique assume a vaga de Darlisson. Na lateral-esquerda, Jorge fica no lugar de Matheus Ribeiro e Mike retoma o posto de João Pedro.

Como chega o Guarani

Pelo lado do Guarani, a principal novidade fica por conta do técnico Pintado. O comandante terá o seu primeiro jogo a frente da equipe. Ele é o quarto treinador que passa no Bugre ao longo do ano. Anteriormente, Júnior Rocha, Umberto Louzer e Claudinei Oliveira tentaram a sorte, mas não foram bem. Na escalação da equipe, o volante Matheus Bueno e os atacantes Airton, João Victor cumpriram suspensão e estão confirmados no time titular.

CRB X GUARANI

Série B 2024 – 12ª rodada

Data e horário: 21/6/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Rei Pelé, Alagoas (AL)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique e Jorge; Falcão, Rômulo e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

GUARANI: Vladimir, Heitor, Léo Santos, Douglas Bacelar (Lucas Adell) e Vinicius Kauê (Diogo Mateus); Matheus Bueno, Anderson Leite (Kayque) e Luan Dias (Bruno Oliveira); João Victor, Airton e Caio Dantas. Técnico: Pintado.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Torquato Guerra (DF) e Rener Santos de Carvalho (DF)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)