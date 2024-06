Corinthians x Vaidebet: Polícia investiga veracidade de suposta conversa de intermediador

Não há dirigentes do clube citados na troca de mensagens às quais a Polícia Civil teve acesso; perícia responderá sobre eventual manipulação

A Polícia Civil de São Paulo investiga a veracidade de suposta conversa envolvendo um intermediador de negócio entre Corinthians e VaideBet. As autoridades trabalham nos últimos dias em busca de respostas envolvendo supostos repasses de dinheiro através de um “laranja” pela Rede Social Media Design Ltda, empresa que intermediou o contrato.

O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) é o responsável pela apuração do caso. Assim, de acordo com informações da ESPN, policiais receberam o print de uma conversa de WhatsApp com indagação a respeito de uma conta bancária em que seriam supostamente repassados os valores recebidos pela “Rede Social Media Design Ltda”.

A “Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda”, que teria recebido transferência de R$ 580 mil em conta da Caixa Econômica Federal, seria o destino indicado.