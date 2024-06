Copacabana terá espaço ‘Fan Zone’ para jogos do Brasil na Copa América

Com transmissão dos jogos da Canarinho, área contará com atrações musicais e opções variadas de food trucks

Para o primeiro jogo da Canarinho, os torcedores poderão curtir um show de Xande de Pilares antes do apito inicial da partida. Além disso, DJs também se apresentarão. A entrada é gratuita, com solicitação de ingressos já disponível por meio do site Sympla .

A Seleção Brasileira estreia na Copa América na próxima segunda-feira (24) contra a Costa Rica, nos Estados Unidos. Para assistir os jogos da Canarinho na competição, os brasileiros que moram no Rio de Janeiro terão um espaço para chamar de “seu”. Afinal, a Betano, patrocinadora oficial da competição entre seleções, preparou o espaço “Fan Zone”, em Copacabana, que contará com transmissão dos jogos e muitas atrações.

“Estamos entusiasmados em promover a Fan Zone no Brasil durante a Copa América. Este evento é uma celebração do espírito esportivo e da paixão do brasileiro pelo futebol, que une pessoas de todas as origens. Estamos comprometidos com experiências únicas e temos certeza que será um espaço de muita diversão para os torcedores”, publicou a Betano.

Aliás, nos três jogos do Brasil na fase de grupos da Copa América, a “Faz Zone” contará com shows do Fundo de Quintal e Toni Garrido, além, claro, de outras atrações.

